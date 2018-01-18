Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины".

"На заседании члены СНБО Украины обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Этот закон разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО", - сообщает пресс-служба СНБО.

После принятия парламентом этот документ должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны страны, объединить не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах.

Он указал, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.

"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул А.Турчинов.

