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СНБО одобрил законопроект "О национальной безопасности Украины", разработанный во взаимодействии с экспертами НАТО, США и ЕС
08:08 18.01.2018 |
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины".
"На заседании члены СНБО Украины обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Этот закон разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО", - сообщает пресс-служба СНБО.
После принятия парламентом этот документ должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны страны, объединить не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах.
Он указал, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.
"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул А.Турчинов.
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