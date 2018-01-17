Война на Донбассе станет главным направлением работы ООН

Глава ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 ключевых направлений деятельности Организации на 2018 год, среди которых - и урегулирования конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины.

Об этом Гутерриш заявил на Генеральной Ассамблее 16 января.

Гуттериш призвал покончить с "параличем", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе. По его словам, страны континента владеют рычагами, необходимыми для преодоления этих проблем.

"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу относительно восточной Украины, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5 + 2" по Приднестровью", - подчеркнул глава ООН.

Среди главных направлений работы ООН на 2018 год он назвал также урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, решение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, а также денуклеаризацию Корейского полуострова.