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Война на Донбассе станет главным направлением работы ООН
Глава ООН Антониу Гутерриш обозначил 12 ключевых направлений деятельности Организации на 2018 год, среди которых - и урегулирования конфликтов в Европе, в том числе на востоке Украины.
Об этом Гутерриш заявил на Генеральной Ассамблее 16 января.
Гуттериш призвал покончить с "параличем", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе. По его словам, страны континента владеют рычагами, необходимыми для преодоления этих проблем.
"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу относительно восточной Украины, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5 + 2" по Приднестровью", - подчеркнул глава ООН.
Среди главных направлений работы ООН на 2018 год он назвал также урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, решение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, а также денуклеаризацию Корейского полуострова.
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