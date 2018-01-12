Поэтапная отмена санкций против России - пока не тема для канцлера Германии

Официальный представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 12 января, отказался рассуждать о допустимости поэтапной отмены санкций ЕС, введенных в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе, по мере прогресса в деле реализации минских договоренностей. Прежде, чем обсуждать эту тему, сказал, отвечая на вопрос корреспондента DW, Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), "мы хотели бы увидеть такой прогресс".

Берлин и "голубые каски" для Донбасса

По словам представителя канцлера, если не считать минимальных позитивных сдвигов в канун Рождества, надежной основы для такого прогресса - а именно установления прочного режима прекращения огня - до сих пор нет. "Каждый день там происходят бесчисленные нарушения перемирия, и вот над этим следует работать", - заявил Зайберт.

Ранее на этой неделе, выступая 10 января на приеме Восточного комитета немецкой экономики, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) заявил, что считал бы правильным частично отменить санкции в том случае, если с Россией будет достигнута договоренность о формате миротворческой миссии ООН, и под эгидой "голубых касок" в Донбассе будет установлено прочное перемирие.

По словам Штеффена Зайберта, "целесообразной такая миссия ООН может быть в том случае, если она будет содействовать улучшению положения людей на востоке Украины, поможет установить мир". Именно с этой точки зрения, пояснил он, правительство Германии относится к проблеме "голубых касок". "Все остальное сейчас - не тема", - заявил официальный представитель канцлера ФРГ.