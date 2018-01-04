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Глава МИД ФРГ намерен покончить с войной на Донбассе
Переговоры министров иностранных дел Германии и Украины в среду, 3 января, в Киеве длились на 40 минут больше запланированного. По их окончании Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) и Павел Климкин вышли к журналистам с озабоченными лицами, не скрывая тревоги по поводу неспокойной ситуации на Донбассе. "Россия проводит политику контролируемой эскалации, только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них - из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - заявил Климкин.
В свою очередь Габриэль назвал войну на Донбассе не просто конфликтом между Россией и Украиной, а опасным прецедентом для всей Европы и мира. По его мнению, это ставит под вопрос уважение границ и дальнейшее выполнение межгосударственных договоров. "В некоторых частях мира есть мнение, что должно господствовать право сильного. Но мы как европейцы убеждены, что в Европе должна господствовать сила закона", - заявил Габриэль. Он призвал установить на Донбассе стабильный мир и восстановить границы Украины в этом регионе.
Зеленый свет для миротворцев
Глава германского МИДа пообещал, что Берлин будет "активно поддерживать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс" и что он рассчитывает на размещение миротворцев еще до президентских выборов в России. "Должна быть вооруженная и прочная добровольческая миссия ООН на всей оккупированной территории, а не только охрана - в виде малочисленной группы - представителей ОБСЕ", - сказал он и добавил, что присутствие миротворцев лишь на линии разграничения будет означать "новую границу в Украине".
Зигмар Габриэль также не исключил встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и России - в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 16-18 февраля. Он считает необходимыми переговоры об обеспечении стабильного прекращения огня и отводе тяжелых вооружений. Кроме того, Габриэль намерен убедить Россию возобновить участие в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), откуда Москва отозвала своих офицеров 18 декабря. "Важно, чтобы Украина имела прямой контакт с Россией, и мы хотим убедить и делать все вместе с Украиной, чтобы отзыв этих офицеров был отменен и они вернулись в состав этой миссии", - сказал германский министр.
Американские "Джавелины" и российские выборы
По всем этим вопросам министры продемонстрировали единодушие. Разными были лишь их оценки предоставления Украине американских вооружений. В Берлине считают, что в регионе и так уже слишком много оружия, напомнил Зигмар Габриэль. "Мы в Германии довольно скептично относимся к тому, что поставки оружия могут помочь, но мы находимся очень далеко от этого конфликта, а Украина - с точки зрения вооружения - может рассматривать это иначе", - заявил Габриэль.
Климкин же настаивал на том, что американское оружие в Украине будет применяться исключительно в оборонительных целях - как ответ на возможные военные провокации Москвы во время подготовки к российским выборам. "Россия перенесла дату этих выборов на годовщину нелегального референдума на территории Крыма. Это само по себе уже не просто провокация, но мы к этому готовы", - сказал украинский министр.
О пользе посещений Донбасса западными политиками
После переговоров в Киеве Габриэль и Климкин отправились в Мариуполь, находящийся за несколько десятков километров от линии разграничения. Поездки западных политиков в прифронтовую зону Донбасса становятся уже традицией.
Экс-министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко напомнил, что именно после такого визита предшественник Габриэля Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и его французский коллега Жан-Марк Эйро отказались от требований немедленного выполнения Украиной минских соглашений в части проведения выборов на Донбассе. "Такие поездки помогают оторваться от политических фантазий и опуститься на грешную землю", - заявил DW Огрызко.
В свою очередь депутат Верховной рады от фракции блока Петра Порошенко и глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев считает, что такие прозрения болезненны для европейских лидеров, и "вдвойне болезненны для политиков "а-ля Шредер", к которым Арьев причисляет и Зигмара Габриэля. Таким политикам важно как можно скорее отменить санкции ЕС против Москвы и вернуть крупным европейским концернам возможности для бизнеса в России, уверен Арьев.
"Поездка Габриэля на Донбасс может оказаться политической хитростью, поскольку остается опасность того, что в дальнейшем невыполнение минских соглашений российской стороной будут выноситься за скобки, а Украину будут принуждать выполнять эти соглашения полностью и безоговорочно", - полагает Арьев.
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