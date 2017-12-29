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Насалик просит суд отменить результаты проверки его е-декларации за 2016
10:00 29.12.2017 |
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик просит Окружной административный суд Киева отменить решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о результатах проверки его электронной декларации за 2016 год.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.
Также Насалик просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК о направлении обоснованного вывода о коррупционном правонарушении в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Помимо этого, министр подал заявление об обеспечении иска, в котором просил суд приостановить действие этих решений и запретить детективам НАБУ совершать какие-либо действия до завершения рассмотрения иска.
Суд отказал Насалику в обеспечении иска.
Подготовительное заседание назначено на январь 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, 8 декабря НАПК утвердило решение о результатах проверки е-декларации Насалика за 2016 год.
НАПК установило, что Насалик подал недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря один минимум составляет 1 762 гривны).
Это свидетельствует о наличии в действиях Насалика признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
НАПК просит НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверной информации Насаликом.
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