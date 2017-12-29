Насалик просит суд отменить результаты проверки его е-декларации за 2016

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик просит Окружной административный суд Киева отменить решение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о результатах проверки его электронной декларации за 2016 год.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Также Насалик просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК о направлении обоснованного вывода о коррупционном правонарушении в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Помимо этого, министр подал заявление об обеспечении иска, в котором просил суд приостановить действие этих решений и запретить детективам НАБУ совершать какие-либо действия до завершения рассмотрения иска.

Суд отказал Насалику в обеспечении иска.

Подготовительное заседание назначено на январь 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, 8 декабря НАПК утвердило решение о результатах проверки е-декларации Насалика за 2016 год.

НАПК установило, что Насалик подал недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря один минимум составляет 1 762 гривны).

Это свидетельствует о наличии в действиях Насалика признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

НАПК просит НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверной информации Насаликом.