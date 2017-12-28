Состав нового Верховного суда - лучший за всю историю независимой Украины, считает замглавы АП

Состав нового Верховного суда, отобранный в ходе конкурса, является лучшим за всю историю независимой Украины, считает заместитель главы администрации президента Украины Алесей Филатов.

"С учетом всех факторов я бы сказал, что это лучший Верховный суд по качественному составу, который был в независимой Украине", - сказал он журналистам в среду.

Вместе с тем А. Филатов отметил, что "нужно быть реалистами: выбор был не из абстрактных идеальных кандидатов, а из тех, кого может предложить украинское профессиональное сообщество".

По его словам, результаты можно назвать хорошими: по 5-балльной шкале, наверное, как минимум, на твердые четыре балла

А.Филатов подчеркнул, что новый Верховный суд должен гарантировать: "Каждый гражданин, даже если не найдет защиты в первой и апелляционной инстанциях, имеет возможность получить законное и справедливое решение в Верховном суде... Это - возможность, хоть и не 100%-ная, поскольку до Верховного суда нужно все-таки дойти. Но она точно намного больше, чем была до сих пор".

