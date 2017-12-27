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Высокий суд Лондона рассматривает три дела против Коломойского и Боголюбова
13:05 27.12.2017 |
В данный момент олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов являются ответчиками по трем искам в Высоком суде Лондона, сообщает ZN.ua.
Кроме государственного "Приватбанка", обвиняющего своих экс-владельцев в мошенничестве, претензии бизнесменам предъявляют Вадим Шульман и российская нефтяная компания "Татнефть".
В частности, Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате ему 28,5 млн долларов, которые он потратил сверх своей оговоренной доли при совместном инвестировании в сталелитейную компанию в США. В 2001 году Шульман купил сталелитейный завод Уоррена примерно за 28,5 миллионов долларов. На момент покупки завод не работал. Однако новый владелец его работу восстановил, а к 2006 году решил повысить его капитализацию и пригласил Коломойского и Боголюбова инвестировать средства в завод. Партнеры согласились внести в его капитал равные доли по 30 млн долл, а Шульману выплатить компенсацию за первоначальную инвестицию в 28,5 миллионов. В итоге новые инвесторы, войдя в долю предприятия, стали использовать его в своих схемах, связанных с кредитованием, капитализация самого завода начала стремительно уменьшаться, а о выплате Шульману первоначальной инвестиции вообще забыли.
"Татнефть" также обвиняет Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко в мошенничестве. В октябре компания выиграла апелляцию по этому делу и теперь Высокий суд Лондона, ранее отклонивший иск "Татнефти", обязан рассматривать дело о возмещении вреда, нанесенного компании вследствие хищения денег, предназначенных для оплаты поставок нефти на Кременчугский НПЗ в 2007 году. Ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - правительству Татарстана. Но потом на предприятии появились новые акционеры из украинской группы "Приват", которые после череды судебных рассмотрений фактически лишили татарстанских собственников их доли, а мажоритарным акционером стала компания из группы "Приват". Сейчас "Татнефть" пытается оспорить эти решения, защитить свои инвестиции и получить компенсацию за нанесенные потери.
Как сообщало ранее ZN.UA, Высокий суд Англии 19 декабря выдал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Решение принято на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Стоит отметить, что речь идет об активах украинских олигархов за рубежом. При помощи этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долларов, с учетом процентов.
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