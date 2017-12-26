Гонтарева задекларировала 84 млн гривен за продажу своей доли в ICU

Глава Национального банка Валерия Гонтарева задекларировала 83,6 млн гривен за продажу своей доли в инвестиционной компании ICU (Investment Capital Ukraine).

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

В обнародованном 24 декабря сообщении о существенных изменениях говорится, что Гонтарева получила доход 83,6 млн гривен от ICU за продажу ценных бумаг.

В 2014 году Гонтарева сразу после назначения продала свою долю в ICU бизнес-партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко.

Первый транш в 2014 году составил 24,3 млн гривен, в 2015 году она получила 23,5 млн гривен в качестве второго транша, в 2016 - 52,6 млн гривен.

Теперь глава НБУ задекларировала еще 83,6 млн гривен полученного дохода от продажи.

Таким образом, всего она получила 184 млн гривен.

В октябре 2015 года один из совладельцев ICU Макар Пасенюк говорил, что выплата Гонтаревой за ее долю растянута на 5 лет.

Как сообщали Українські Новини, с мая глава НБУ Валерия Гонтарева находится в отпуске, она ожидает удовлетворение Президентом и Радой ее заявления об увольнении.