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Американская администрация одобрила поставки стрелкового оружия Украине
Государственный департамент США одобрил продажу Украине некоторых легких вооружений и стрелкового оружия производителями США, которые она покупала и раньше.
Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт, пишет Reuters.
По ее словам, Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году.
Департамент сообщил Конгрессу о решении 13 декабря, сказала Науэрт, добавив, что правительство США не продает оружие непосредственно Украине, а разрешает Киеву покупать у производителей США.
"При предыдущих двух администрациях, правительство США одобряло экспортные лицензии для Украины, так что тут ничего нового", - сказала Науэрт.
Лицензия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, включая оружие 50 калибра. Она также включает в себя боевые пулеметы, глушители, военные прицелы и пламегасители, а также запчасти.
Науэрт заявила, что правительство США не утверждало прямое предоставление Украине летального оборонного оружия, но и не исключила такое решение в дальнейшем. Американские экспортеры могут подать заявку на прямые коммерческие лицензии на продажу в любое время, и они будут рассмотрены Госдепартаментом в каждом конкретном случае, сказала она.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украину на сумму 41,5 млн. долл. США.
При этом об экспорте более тяжелого оружия, запрашиваемого украинским правительством, такого как противотанковые ракеты Javelin, речи не было.
Издание назвало это решение первым со времен президентства Барака Обамы разрешением на продажу Украине летального оружия.
Эксперты и официальные лица в США заявили, что решение о продаже летального оружия Украине, является значительным изменением подхода администрации Трампа и политики США в целом.
"Мы пересекли Рубикон, это летальное оружие, и я предвижу, что будет ещё", - сказал один из представителей конгресса изданию.
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