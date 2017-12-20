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Волкер назвал позором намерение россиян выйти из СЦКК
09:29 20.12.2017 |
Намерение России выйти из совместного центра координации и контроля за прекращением огня - это позор и пренебрежение попыткой обеспечить реальную деэскалацию насилия.Такую оценку выразил, отвечая на вопрос Укринформа, специальный представитель США в переговорах по вопросам Украины Курт Волкер.
"Да, это позор, что Россия выходит из этого координирующего органа. Сейчас действительно необходимо попытаться обеспечить деэскалацию насилия. Нарушения режима прекращения огня ужасны", - отметил представитель американской стороны.
По его словам, Россия "притворяется", что ее силы и командование не контролируют ситуацию на местах. Поэтому, обращаться к сепаратистам для того, чтобы решить проблему с нарушением перемирия - "это не совсем реалистичный путь".
Кроме того, Волкер назвал 2017 год "худшим в плане насилия" в течение всего конфликта на Донбассе. При этом он обратил внимание на то, что прошлой ночью нарушения достигли своего пика за текущий год.
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