Волкер назвал позором намерение россиян выйти из СЦКК

Намерение России выйти из совместного центра координации и контроля за прекращением огня - это позор и пренебрежение попыткой обеспечить реальную деэскалацию насилия.

Такую оценку выразил, отвечая на вопрос Укринформа , специальный представитель США в переговорах по вопросам Украины Курт Волкер.

"Да, это позор, что Россия выходит из этого координирующего органа. Сейчас действительно необходимо попытаться обеспечить деэскалацию насилия. Нарушения режима прекращения огня ужасны", - отметил представитель американской стороны.

По его словам, Россия "притворяется", что ее силы и командование не контролируют ситуацию на местах. Поэтому, обращаться к сепаратистам для того, чтобы решить проблему с нарушением перемирия - "это не совсем реалистичный путь".

Кроме того, Волкер назвал 2017 год "худшим в плане насилия" в течение всего конфликта на Донбассе. При этом он обратил внимание на то, что прошлой ночью нарушения достигли своего пика за текущий год.