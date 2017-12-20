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Установление прямых контактов с боевиками только затянет конфликт на Донбассе - Волкер
09:25 20.12.2017 |
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией боевиками на востоке Украины, как этого требует Кремль, только затянет конфликт на Донбассе.
Об этом Волкер сказал во время выступления в аналитическом центре Атлантический совет (Atlantic Cousil).
"2017-й является годом с наибольшим уровнем насилия в конфликте с момента его начала", - отметил он.
Также Волкер добавил, что минувшая ночь была одной из тех ночей, когда уровень насилия был одним из самых высоких в этом году, начиная с февраля. "Россия продолжает отрицать свою собственную роль в этом (конфликте на Донбассе - УНИАН), и именно поэтому так тяжело это урегулировать с самого начала. Россия настаивает на том, что она не имеет ничего общего с силами, которых она создала, которыми она командует, которых она контролирует, с сепаратистскими руководящими органами, в которых она меняет по своему желанию лидеров, как она это сделала в Луганске в прошлом месяце", - отметил спецпредставитель США.
"Россия притворяется, что ее там нет. Она настаивает, чтобы в рамках "нормандского процесса"... велись дела с представителями Луганска и Донецка, которых Россия создала. Хотя они являются неравными и незаконными партнерами. Она настаивает, чтобы Украина делала это. В усилиях, чтобы выяснить, будет ли Россия готова изменить курс, отвести свои силы и согласиться на миротворческую силу в регионе (на Донбассе), Россия сказала "нет", потому что "вы должны иметь дело с людьми из Луганска и Донецка". И последствия этого будут заключаться только в легитимизации ее присутствия и приведут к дальнейшему затягиванию конфликта", - подчеркнул Волкер.
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