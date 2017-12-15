В Конгрессе США подготовили законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рассмотрел и рекомендовал к принятию проект "Закона 2017 года о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибер-безопасности".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

Законопроект определяет, что политикой США является оказание помощи правительству Украины в совершенствовании собственной стратегии кибер-безопасности.

В частности, речь идет о "установлении наиболее современных безопасных обновлений на компьютерах органов государственной власти, в том числе систем программной защиты, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры Украины; уменьшение зависимости Украины от российских технологий; содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибер-безопасности, и международных усилиях по противодействию кибер-угрозам, а также развитии нашей страной собственных способностей в области кибер-безопасности".

В документе подтверждается приверженность Соединенных Штатов Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

"Реализация данной законодательной инициативы станет важным вкладом в борьбу Украины с гибридной войной РФ, что продолжается и составляющей которой является осуществления кибер-атак против нашего государства", - заявили в Посольстве Украины в США.

Сообщается, что соавторами документа выступили члены украинского Конгрессового кокуса, конгрессмен-демократ Б.Бойл и конгрессмен-республиканец Б.Фитцпатрик.

Напомним, 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматривается выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи Украине и меры по противостоянию российской агрессии.