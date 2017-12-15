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Евросоюз решил продлить санкции в отношении России до середины 2018 года
09:11 15.12.2017 |
Лидеры стран Евросоюза решили продлить экономические санкции против России до середины 2018 года. Об этом сообщил в своем "Твиттере" председатель Европейского совета Дональд Туск.
Ограничительные меры касаются энергетического, оборонного и финансового секторов.
Ранее на этой неделе, 12 декабря, о готовности продлить санкции ЕС против России анонимно заявили агентству Рейтер чиновники и дипломаты в Брюсселе. Речь идет о санкциях, введенных с 31 июля 2014 года на фоне аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что Минские соглашения, выполнение которых они неоднократно называли условием снятия санкций, до сих пор не исполнены, и поэтому ограничительные меры будут действовать еще полгода.
Санкции в последний раз продлевались в июне 2017 года - их срок должен был истечь в январе 2018 года.
В санкционные списки входят крупнейшие российские компании с государственным участием. Им ограничен доступ на европейский финансовый рынок.
Под санкции попали, например, нефтегазовые компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", банки с госучастием - Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", - а также крымские компании.
В отношении компаний оборонительного сектора введено эмбарго на экспорт оружия, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию.
Запреты касаются в том числе поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.
Помимо экономических санкций Евросоюзом введены персональные санкции в отношении госслужащих в Крыму и отдельные санкции против полуострова. "Крымские" экономические санкции будут действовать по меньшей мере до конца июня 2018 года. Персональные санкции - до марта следующего года.
Санкции против России вводит не только Евросоюз. Президент США Дональд Трамп в августе этого года подписал закон, сводящий воедино и дополняющий большой объем принятых ранее после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе документов о санкциях против России.
Главной новацией в этом документе стало лишение президента права отменять санкции. Кроме того, он подразумевает меры за участие в сооружении и обслуживании российских трубопроводов, в зарубежных нефтяных и газовых проектах, попавших под прежние санкции российских компаний, а также санкции против причастных к компьютерным взломам.
Подписанный Трампом документ ужесточил условия кредитования компаний и банков, ранее попавших под санкции. К февралю следующего года министерство финансов США планирует проработать возможность введения для американцев запрета на инвестиции в российские облигации федерального займа. Ожидается объявление нового списка компаний, чиновников и бизнесменов, попавших под ограничения.
Кремль назвал санкции США "попыткой настроить лояльную власти российскую бизнес-элиту против президента Владимира Путина". В качестве контрсанкций Москва ввела запрет на ввоз мяса, овощей, фруктов и молочной продукции из стран, принявших санкции против России.
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