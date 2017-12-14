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Луценко надеется на спецконфискацию не менее 5 млрд грн окружения Януковича в следующем году
09:46 14.12.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассчитывает в 2018 году на спецконфискацию не менее 5 млрд грн средств, которые были расхищены окружением экс-президента Украины Виктора Януковича из бюджета страны.
"В следующем году мы продолжим спецконфискацию... Мы планируем несколько миллиардов спецконфискацию других средств организованной преступной группировки Януковича", - сказал генпрокурор в программе "HARD" на телеканале ZIK в среду вечером.
Он уточнил, что речь идёт о минимум 5 млрд грн. "В руках у государства и правительства будет снова 1,5 млрд... И я буду требовать, чтобы правительство взяло на себя обязательство и политическую ответственность, чтобы все средства дошли до людей уже в следующем году",- подчеркнул Ю.Луценко.
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