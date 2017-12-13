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США не отменят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины - Тиллерсон
08:24 13.12.2017 |
Санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Режим (санкций - ИФ) не будет изменен до прекращения российского вторжения на Украину и восстановления ее территориальной целостности", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он отметил, что "вторжение и захват территорий других стран нельзя игнорировать". Именно это послужило причиной введения санкций против России, а также стало препятствием на пути улучшения отношений между двумя странами.
"В случае с Украиной мы очень четко сказали русским, что это единственный вопрос, вероятно, самый сложный вопрос. Если его не решить, он будет стоять на пути восстановления (нормальных - ИФ) отношений. Это важно, и мы хотим восстановить их. Но они (Россия - ИФ) должны начать с решения украинской проблемы", - сказал госсекретарь.
По его словам, приоритетным вопросом является "прекращение насилия" на Донбассе, уровень которого, по его данным, в текущем году вырос по сравнению с 2016 годом на 60%.
Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон и Москва работают над решением вопроса о введении в Восточную Украину миротворцев ООН.
Р.Тиллерсон также заявил, что и Киев должен "многое сделать" для реализации минских соглашений и урегулирования ситуации на востоке страны.
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