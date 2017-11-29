Тиллерсон: антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока Москва не прекратит действия, которые привели к ним

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к началу нормализации отношений России и США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, выступая во вторник в "Уилсон центре".

"Мы надеемся, что Россия примет меры для полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит Минские договоренности. Это позволит нам начать процесс восстановления нормальных отношений. Но позвольте внести ясность: санкции, связанные с Минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит действия, которые привели к ним", - сказал Р.Тиллерсон.

Он подчеркнул, что считает невозможным нормализовать отношения с Россией до решения украинского вопроса.

"Я говорил России, что мы никогда не вернем отношения к норме до тех пор, пока не решим вопрос Украины. Это остается постоянным препятствием, и нам необходимо принять меры", - сказал Р.Тиллерсон.

Госсекретарь напомнил, что госдепартамент США назначил спецпредставителя по Украине Курта Волкера, чтобы он мог работать с российским коллегой над решением проблемы Донбасса. При этом он отметил, что между странами проходили очень содержательные дискуссии по этому вопросу.