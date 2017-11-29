Финансовые новости
- |
- 29.11.17
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Тиллерсон: антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока Москва не прекратит действия, которые привели к ним
20:32 28.11.2017 |
Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к началу нормализации отношений России и США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон, выступая во вторник в "Уилсон центре".
"Мы надеемся, что Россия примет меры для полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и полностью выполнит Минские договоренности. Это позволит нам начать процесс восстановления нормальных отношений. Но позвольте внести ясность: санкции, связанные с Минскими договоренностями, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит действия, которые привели к ним", - сказал Р.Тиллерсон.
Он подчеркнул, что считает невозможным нормализовать отношения с Россией до решения украинского вопроса.
"Я говорил России, что мы никогда не вернем отношения к норме до тех пор, пока не решим вопрос Украины. Это остается постоянным препятствием, и нам необходимо принять меры", - сказал Р.Тиллерсон.
Госсекретарь напомнил, что госдепартамент США назначил спецпредставителя по Украине Курта Волкера, чтобы он мог работать с российским коллегой над решением проблемы Донбасса. При этом он отметил, что между странами проходили очень содержательные дискуссии по этому вопросу.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мертвый Минск: Почему Аваков ставит под сомнение усилия Волкера
|КНДР провела новое испытание баллистической ракеты
|Хорошковский покупает дочку российского Сбербанка - источник
|Генсек Совета Европы не захотел разделить вклад России между всеми членами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Смотрящий из ДНР для Пасечника. Кремль еще не похоронил Новороссию
|Мертвый Минск: Почему Аваков ставит под сомнение усилия Волкера
|Тиллерсон: антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока Москва не прекратит действия, которые привели к ним
|Генсек Совета Европы не захотел разделить вклад России между всеми членами
|Украина вступит в НАТО, если станет ему полезной, и Киев работает над этим - СНБО
|Активисты покинули подъезды к терминалу в Новограде-Волынском
Это интересно
|5 крупнейших пузырей на рынке в истории
|Китайский поисковый гигант Baidu запускает сервис аренды ПК для майнинга
|Как шведская компания научилась печатать части тела на 3D-принтере
|Майнерам биткоинов скоро потребуется все электричество планеты
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано