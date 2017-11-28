Украина вступит в НАТО, если станет ему полезной, и Киев работает над этим - СНБО

Украина сможет стать членом НАТО, если сможет приносить пользу Североатлантическому альянсу, для чего страна должна как соответствовать определенным критериям и достигнуть определенного уровня совместимости с Альянсом, убеждены в украинском Совете национальной безопасности и обороны.

"Мы станем членами НАТО в том случае, если мы будем полезны НАТО, когда мы будем соответствовать критериям и достигнем должного уровня совместимости. Над этим надо работать и мы над этим работаем", - сказал замсекретаря СНБО Александр Литвиненко во вторник в Киеве в ходе Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию".

Вместе с тем, он подчеркнул: "Хоть наша безопасность - это наше дело, но помогая нам НАТО помогает себе".

В свою очередь, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников подчеркнул, что Альянс поддерживает украинские реформы и стремление к изменениям.

"Успешная Украина -это лучший ответ на российскую агрессию. Это также важное условие для реинтеграции оккупированных территорий", - добавил он.