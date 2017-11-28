Япония упрощает с Нового года визовый режим для украинцев, напоминает премьер Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркивает преданность его государства территориальной целостности и суверенитету Украины и подтвердил решение Японии ввести с 1 января 2018 года упрощен визовый режим для украинцев.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко в понедельник, об этом говорится в письме главы японского правительства главе украинского государства с благодарностью за поздравление с победой в парламентских выборах 22 октября 2017 года. "Япония является другом Украины и партнером, который разделяет фундаментальные ценности...Правительство Японии намерено продолжать поддерживать Украину в проведении реформ и высоко ценит Ваши лидерские качества", - говорится в письме.

С.Абэ подтвердил готовность тесно сотрудничать с П.Порошенко в углублении украинско-японских отношений "с целью консолидации усилий для реагирования на глобальные и региональные вызовы".

Он также отметил успешную реализацию инициативы лидеров Японии и Украины по проведению "Года Японии в Украине" по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

