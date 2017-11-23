Американские аналитики обнародовали доклад с призывом вооружить Украину - СМИ

Американский аналитический центр Heritage Foundation в среду обнародовал доклад с призывом вооружить Украину, сообщает "Голос Америки".

"На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять ли продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирует Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту", - говорится в сообщении на сайте "Голос Америки" со ссылкой на обнародованный доклад.

В документе Heritage Foundation, который называют мозговым центром администрации Дональда Трампа, подчеркнуто, что будущий успех Украины будет зависеть от самих украинцев, а лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки проводимых Киевом реформ.

"Народ Украины обнаружил преданность трансатлантическому сообществу, и США должны предоставить Украине продвинутые вооружения и другие тактические средства, например, безопасные средства коммуникации. Не стоит считать, что такое решение США приведет к решению кризиса и завершению агрессии России. Хотя, будущий успех Украины, прежде всего, зависит от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ", - говорится в докладе обнародованном Heritage Foundation.

Вместе с тем, документ предлагает позволить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях. Автором документа выступил Люк Коффи, директор Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation.

