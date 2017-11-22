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Компания из США начала продавать Украине гранатометы
12:12 22.11.2017 |
Компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы.
Главный директор компании Ричард Вендивер рассказывает, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016-м, передает Голос Америки.
"Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем осуществлять поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я не могу об этом говорить. Но могу сказать, что мы - в очень близкой координации с американским посольством, с Государственным департаментом, Пентагоном и с украинским правительством. Наши системы отправляются под DDTC DSP-5 экспортной лицензией Государственного департамента США", - рассказывает Вендивер.
Частный производитель оружия признается, что лицензию получить было нелегко: "Чтобы получить разрешение, которое нам было нужно, ушло немного времени из-за деликатности темы во время переговоров Минск-2. Но эти системы не противоречат соглашениям Минск-2. Тем не менее, мы все равно должны были пройти ряд бюрократических и политических препятствий, чтобы получить нашу экспортную лицензию. И мы прошли процесс заполнения документов".
По словам руководителя компании AirTronic USA, посольство CША в Киеве координирует действия с Минобороны Украины, чтобы контролировать, как используется американское оружие в Украине. Бизнес-контракт также запрещает украинским потребителям перепродавать или экспортировать продукцию кампании.
"Соглашение возобновляется ежегодно, поэтому это зависит от потребностей Украини. В настоящее время оно не ограничено временем", - сказал он.
Как уверяет Вендивер, все произошло путем традиционного процесса заполнения документов на получение лицензии. К процессу также присоединилось посольство Украины в США.
В комментарии изданию посол Украины в США Валерий Чалый подчеркнул: "Создание условий для налаживания такого сотрудничества - это то, чем мы занимаемся. В свое время мы построили компанию AirTronic USA с "Укроборонпромом" и дальше они уже развивали это сотрудничество".
Чалый отмечает, что существуют различия между этими коммерческими соглашениями и военной помощью США в Украине.
"Мы ожидаем, что законопроект, который предусматривает предоставление Украине вооружений летального характера, прошел через Палату представителей и Сенат и будет подписан президентом Трампом, и это до 50 миллионов финансирования именно на летальное оборонительное оружие. Решение принимать президенту Трампу. Но бизнес-поставки это другая тема. Там речь идет о более мощном оборонительном оружии", - добавил он.
Справка: Гранатомет PSRL - это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7.
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