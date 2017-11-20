Луценко считает целесообразным оставить расследование дел против высокопоставленных чиновников у органов прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает целесообразным оставить органам прокуратуры расследование дел категории "А" - в отношении высокопоставленных чиновников соответствующей категории.

"С сегодняшнего дня, как известно, Генеральная прокуратура Украины... таки лишилась функций следствия, а, таким образом, старые дела остаются за нами. Но те, даже старые дела в которых являются подозреваемыми чиновники категории "А", даже бывшие, должны быть переданы НАБУ", - сказал Ю.Луценко в понедельник журналистам в Киеве.

Он подчеркнул, что большинство дел, о которых речь шла во время встречи с родственниками героев Небесной сотни, в соответствии с законом в ближайшее время должны быть переданы в НАБУ. "Это и дела, в которых фигурирует Янукович, Арбузов, Азаров, Курченко, Клименко... присутствующие (родственники Небесной сотни - ИФ), конечно, с этим не соглашались, поскольку все прекрасно понимают, что изучить дело в несколько тысяч томов и даже несколько сотен томов займет много месяцев и может навредить результатам следствия", - пояснил Ю.Луценко.

Вместе с тем, генеральный прокурор отметил, что закон необходимо выполнять.

"Но участники сегодняшней встречи говорили об обращении в Верховную Раду с тем, что бы скорректировать законодательство в части преступлений против майдановцев, чтобы оставить в прокуратуре дела Майдана даже категории "А" - те, которые мы начали, потому что действительно сейчас передача дела Януковича в НАБУ минимум на полгода затормозит расследование", - отметил он.

Что касается расследования дела непосредственно по расстрелам участников акции протеста, то по словам генпрокурора, это остается в органах прокуратуры.

То есть, как пояснил Ю.Луценко, в настоящее время генпрокуратура может расследовать только ранее открытые уголовные производства, если они не касаются чиновников категории "А". "Все остальные дела я должен расписывать на СБУ и МВД пока нет Государственного бюро расследований, а дела, в которых есть или будет категория "А", передавать НАБУ", - сказал он.

"Если бы парламент смог облегчить узы, которыми он спутал правоохранительные органы в данном контексте, мы были бы признательны. Если нет, то будем работать даже в этих условиях", - подытожил Ю.Луценко.

