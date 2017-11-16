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Еврокомиссар: Украина недорабатывает в борьбе с коррупцией, терпение заканчивается
15:02 16.11.2017 |
У международного сообщества заканчивается терпение в связи с нехваткой практических результатов борьбы с коррупцией в Украине.
Об этом в интервью "Суспільному" заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.
"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется", - заявил еврокомиссар.
По его словам, именно в практическом воплощении ЕС видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание.
"Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", - подчеркнул Хан.
Серьезным недостатком, по мнению Хана, является мизерный показатель проверок электронных деклараций.
"Насколько я понимаю, полтора миллиона человек задекларировали свое имущество. Но, если я не ошибаюсь, проверено пока только около ста. Сто из полутора миллиона - это не результат", - отметил Хан.
Еврокомиссар раскритиковал отсутствие последствий после проверки деклараций.
"Что происходит дальше? Все это должно быть нацелено на улучшение ситуации", - отметил член Еврокомиссии.
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