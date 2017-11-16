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Премьер Венгрии подтвердил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО
Правительство Венгрии не отступится от намерений блокировать интеграцию Украины в ЕС и НАТО, если Киев не пойдет на изменение закона об образовании.
Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, текст выступления которого обнародован на сайте венгерского правительства 14 ноября.
"Я хотел бы заверить закарпатских венгров, что независимо от того, куда подует ветер, венгерское правительство не отступится от своей позиции. Мы будем решительно ее отстаивать не только здесь или в Киеве, но и в ЕС. А если вы следите за последними событиями - в том числе в НАТО и ЕС - вы можете увидеть признаки принципиальных действий венгерских дипломатов", - заявил премьер Венгрии.
Заявление венгерского премьера прозвучало после того, как стало известно, что Будапешт подтвердил свои угрозы по блокированию инициатив Украины в НАТО.
Орбан также подтвердил позицию, направленную на блокирование сближения Украины с ЕС и НАТО, которая до сих пор звучала только от главы МИД Венгрии Петера Сиярто.
По словам премьера Венгрии, на сегодня возможность Украины присоединиться к ЕС представляется ограниченной.
"Она хочет двигаться в сторону в ЕС, а затем ожидает чего-то со стороны ЕС. Правда заключается в том, что ожидая чего-то от ЕС, она должна принять определенные базовые нормы сообщества", - заявил Орбан, назвав среди фундаментальных норм ЕС требование не снижать уровень прав национальных меньшинств.
"Мы не принимаем никаких дебатов, соответствует или нет новый украинский закон существующим или гипотетическим европейским нормам. Нас эти дебаты не касаются, потому что ЕС не разработал стандарты, которые предлагают набор объективных критериев", - отметил Орбан.
Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что положительное решение Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании не снимет претензий Будапешта к Киеву.
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