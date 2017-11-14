Новый Верховный Суд намерен начать работу в декабре 2017 - январе 2018

Новый Верховный Суд намерен начать работу в декабре 2017 года - январе 2018 года.

Об этом в эфире телеканала ICTV сказала судья нового Верховного Суда Елена Кибенко, передают Українські Новини.

Она отметила, что в понедельник 113 новоназначенных судей провели первое собрание и избрали оргкомитет.

Оргкомитет обязан подготовить первое заседание пленума нового Верховного Суда, на котором будет объявлено о начале работы суды и будет избран его глава.

"Ми ожидаем, что в декабре - начале января новый Верховный Суд начнет работу как новая структура и уже начнет рассматривать дела", - сказала Кибенко.

В свою очередь действующий глава Верховного Суда Ярослав Романюк отметил, что после назначения 113 судей в новую структуру 2 из 4 палат Верховного Суда прекратили работу, так как отсутствует кворум судей.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября Президент Петр Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда.

9 ноября новый Верховный Суд был зарегистрирован как юрлицо.