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Новый Верховный Суд намерен начать работу в декабре 2017 - январе 2018
07:43 14.11.2017 |
Новый Верховный Суд намерен начать работу в декабре 2017 года - январе 2018 года.
Об этом в эфире телеканала ICTV сказала судья нового Верховного Суда Елена Кибенко, передают Українські Новини.
Она отметила, что в понедельник 113 новоназначенных судей провели первое собрание и избрали оргкомитет.
Оргкомитет обязан подготовить первое заседание пленума нового Верховного Суда, на котором будет объявлено о начале работы суды и будет избран его глава.
"Ми ожидаем, что в декабре - начале января новый Верховный Суд начнет работу как новая структура и уже начнет рассматривать дела", - сказала Кибенко.
В свою очередь действующий глава Верховного Суда Ярослав Романюк отметил, что после назначения 113 судей в новую структуру 2 из 4 палат Верховного Суда прекратили работу, так как отсутствует кворум судей.
Как сообщали Українські Новини, 11 ноября Президент Петр Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда.
9 ноября новый Верховный Суд был зарегистрирован как юрлицо.
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