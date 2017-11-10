Чалый рассказал, какое именно оружие США дадут Украине

Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает $350 млн на безопасную помощь Украине и существенное расширение ее направлений, санкционируя предоставление нашему государству летального вооружения оборонительного характера.

Об этом сообщил посол Украины в США на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - написал Чалый.

Он добавил, что в оборонный бюджет США на 2018 год также включены средства на реабилитацию наших раненых воинов в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.