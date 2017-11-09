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Шуфрич пополнил ряды партии За життя Рабиновича
13:57 09.11.2017 |
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич принял приглашение нардепа от этой же фракции Вадима Рабиновича вступить в его партию "За життя".
"Я принял приглашение Вадима Рабиновича вступить в партию "За життя", которое было озвучено им уже давно и реализовано сегодня", - говорится в заявлении Н.Шуфрича, распространенном его пресс-службой на странице в Фейсбуке в четверг.
Н.Шуфрич выразил уверенность в том, что вместе они смогут сделать "больше для единства Украины и мира в нашей стране".
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