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Украинские десантники будут отмечать свой профессиональный день 21 ноября - командование
16:00 08.11.2017 |
Начиная с этого года свой профессиональный день украинские десантники будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа, как было еще в советское время, сообщил научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Василий Павлов.
"По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября", - сказал В.Павлов в эфире радио "Армия FM", сообщает в среду пресс-служба Минобороны Украины.
Он пояснил, что дата Дня ВДВ 2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. То есть это произошло в Советском Союзе.
"Это был легендарный человек, десантник №1 - Леонид Минов. Это был человек, который привез идею воздушно-десантных войск в Советский Союз. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения. На сегодня принято решение связать праздник новосозданных десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем - Святым Михаилом, генерал небесного воинства, тот святой, который в Судный день поведет войска света на бой с войсками тьмы в битве под Армагеддоном", - рассказал научный консультант рабгруппы по брендированию.
Он выразил убеждение, что вопрос смены даты празднования Дня десантника в Украины - это проблема времени и "со временем десантники составят собственную мифологию этого покровителя и вплетут его в историю".
По состоянию на 8 ноября соответствующего указа президента Украины пока обнародовано не было.
Как сообщалось, 5 ноября командование 79-й десантно-штурмовой бригады сообщило, что в текущем месяце Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины (ВДВ ВСУ) меняют название на Десантно-штурмовые войска.
"Определенные изменения будут и в элементах формы одежды, и атрибутики, однако главная миссия десантников - быть во всем первыми, быть лучшими, быть на острие событий и выполнять самые сложные задачи - все это остается актуальным для "крылатых пехотинцев", - говорится в сообщении, размещенном на странице бригады в Фейсбуке в воскресенье.
Командующий Высокомобильных десантных войск ВСУ Михаил Забродский отметил, что меняются цели и принципы применения таких подразделений, а также форма, "которая главным образом будет похожа на традиции подобных подразделений большинства стран мира".
"Береты и тельняшки цвета неба для десантников всех поколений останутся святыней, символом причастности к славному десантному братству. Это - история, традиции, которые никто не исключает и никто не отрицает. Но уже вскоре десантники современного периода развития ВСУ, воины обновленных десантно-штурмовой войск, новое поколение защитников Украины будут другими", - отметил М.Забродский.
Ранее командование ВДВ ВСУ обнародовало инициативу по смене цвета используемых бойцами этого рода войск головных уборов - беретов - с голубого на темно-бордовый, а также разъяснило значение используемой на униформе символики.
"Новые традиции: Из уважения к победам украинских десантников в нынешней российско-украинской войне, им предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины", - говорилось в сообщении.
В информации отмечается, что в настоящее время 59 стран мира из тех, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операций, в том числе 19 стран-членов НАТО, используют темно-бордовый берет. "Лишь 7(!) стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и страны, до последнего времени от нее зависимые: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина. Болгария (единственное исключение - страна не экс-СССР) использует голубой берет для подразделения специальных сил. Для всего мира голубой берет является символом международных сил по поддержанию мира, которые создаются по решению Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.
Кроме этого, говоря об особенностях униформы современных ВДВ ВСУ, в Командовании рода войск отметили, что знак на берете изображает купол парашюта, как символ десантных подразделений во всем мире.
На эмблеме ВДВ ВСУ это меч с пламенным (волнистым) лезвием острием вниз, что символизирует удар с небес по земле и является символом того, что десантников ведет в бой их покровитель.
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