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Норма об обязательстве радиостанций транслировать в эфире не менее 30% украиноязычных произведений вступила в силу
Норма закона, обязывающая радиостанции транслировать в эфире не менее 30% украиноязычных произведений, вступила в силу.
Закон был принят Верховной Радой 16 июня 2017 года, подписан Президентом 7 июля 2017 года, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 8 июля 2017 года и вступил силу через 4 месяца после опубликования, то есть 8 ноября 2017 года, передают Українські Новини.
В частности, документ предусматривает введение нормы, согласно которой доля песен на государственном языке должна составлять в течение первого года с момента вступления в силу закона не менее 25%, в течение второго - 30% и с третьего - 35% от общего времени звучания песен, транслируемых на протяжении суток, а также на протяжении временных промежутков с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.
Кроме того, определено, что при осуществлении радиовещания телерадиоорганизации, транслирующие музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза в соответствии с условиями лицензии составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток, в том числе не менее 60% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25%.
Также телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обязаны обеспечивать в течение первого года не менее 50%, в течение второго - не менее 55%, а начиная с третьего года - не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе информационно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.
За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.
Контроль за выполнением радиостанциями данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко заявляет, что государство не намерено вмешиваться в сферу частного языкового общения.
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