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В Конгрессе США представили проект резолюции по Голодомору в Украине
Проект резолюции, приуроченной к 85 годовщине Голодомора-геноцида в Украине, представили во вторник в Конгрессе США, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.
"В Палате представителей Конгресса США представлен проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 гг. в Украине", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук во вторник вечером.
Авторы проекта призывают, что "85-я годовщина Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. должна служить напоминанием о репрессивной советской политике против народа Украины". Палата представителей выражает глубочайшие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также призывает к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.
Отмечается, что проект резолюции является важным шагом для усилий Украины и мероприятий Посольства Украины в США для признания Голодомора актом геноцида против украинского народа и его надлежащего международно-правового квалифицирования.
Соавторами документа выступили сопредседатели Конгрессового украинского кокуса конгрессмены-демократы Сандер Левин (Мичиган) и Марси Каптур (Огайо) и конгрессмены-республиканцы Брайан Фитцпатрик (Пенсильвания) и Энди Харрис (Мэриленд).
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