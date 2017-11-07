Член правления дочерней компании Нафтогаза Укртрансгаз Сергей Алексеенко опровергает информацию Слідство.Інфо о том, что он основал офшорную компанию Pioneer Foundation для вывода валюты за рубеж, чтобы не сталкиваться с валютными ограничениями, действующими в Украине.

"Компания открывалась с целью долгосрочного планирования наследства. Ограничения НБУ изначально заявлялись как временные, до их снятия никакой деятельности не планировалось. Анализ, который провели юристы, показал, что до снятия ограничений никаких операций делать не нужно. С момента открытия компания не вела деятельности, не открывала счетов, не получала активов. В конце 2016 года, когда мне предложили войти в набсовет Приватбанка, я дал инструкции о ее закрытии, чтобы не давать поводов для атак. В апреле 2017 года компания была закрыта. Отмечу, что ограничения НБУ были сняты не в феврале 2017 года, как написано в статье, а в июне 2017-го, т.е. уже после того, как компания была закрыта", - сказал Алексеенко в комментарии LIGA.net.

Напомним, накануне Слідство.Інфо сообщило, что для Алексеенко основали компанию в офшоре для вывода валюты за рубеж, чтобы не сталкиваться с валютными ограничениями, действующими в Украине. В материалах утверждалось, что к схеме по выводу валюты может быть причастен Альфа-Банк, а счет для фонда Алексеенко решили открыть в Банке Кипра.

Алексеенко в июле 2014 года начал работать в Нафтогазе Украины и стал уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас он является членом правления дочерней компании Нафтогаза Укртрансгаз, которая отвечает за передачу и хранение природного газа. До работы в государственной компании Алексеенко был инвестиционным банкиром.

Напомним, накануне 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов. Информация опубликована на сайте Международного консорциума журналистских расследований.