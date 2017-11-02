Избрание нового главы КС Украины не состоялось - пресс-служба суда

Избрание нового председателя Конституционного суда Украины (КС), назначенное на 2 ноября, не состоялось.

"Избрание председателя Конституционного суда Украины не состоялось", - сообщает пресс-служба КС.

При этом не указаны причины, почему не прошли эти выборы.

Как сообщалось, 18 мая 2017 года Конституционный суд не смог избрать свое руководство. В КС пояснили, что в соответствии со ст.20 закона о КС и §1 Регламента КС председателем суда считается избранный кандидат, за которого проголосовало больше половины конституционного состава судей КС. В случае если предложено не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, или же председатель КС не был избран при повторном голосовании, проводятся новые выборы на должность председателя КС.

Избрание главы КС было назначено на 2 ноября.

19 марта 2017 года истек трехлетний срок пребывания на посту председателя КС Юрия Баулина. С тех пор должность председателя суда вакантна.

Согласно регламенту председатель избирается не позднее двухмесячного срока со дня, когда должность председателя стала вакантной.

