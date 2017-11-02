Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Петр Порошенко и шейх Мохаммед

Украинцы смогут ездить в Объединенные Арабские Эмираты без виз. Об этом, комментируя результаты визита Петра Порошенко в страны Персидского залива, у себя в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Порошенко и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум (он же премьер-министр ОАЭ) подписали соответствующий меморандум.

"Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинских граждан", - подчеркнул Цеголко.

Дата начала действия безвизового режима между Украиной и ОАЭ - декабрь 2017 года, уточнил у себя в Facebookпрезидент.





Вчера, 1 ноября, Украина и Саудовская Аравия договорились об упрощении визового режима.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что с середины июня 2017 года безвизовым режимом со странам Евросоюза по состоянию на октябрь воспользовались уже более 300 тысяч украинцев.

