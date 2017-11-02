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На выборах глав ОТГ 29 октября победили 60 кандидатов от "БПП", 13 - от "Батькивщины" - КИУ
12:23 02.11.2017 |
На первых местных выборах в объединенных территориальных громадах 29 октября больше всего глав ОТГ избрано от "Блока Петра Порошенко "Солидарность" - 60, от "Батькивщины" - 13, от Аграрной партии Украины и от "Нашего Края" - по 5, от партии "За конкретные дела" - 3, от "Укропа", Радикальной партии Олега Ляшко, "Силы людей" - по 1, согласно данным параллельного подсчета голосов Комитета избирателей Украины.
Как сообщается на сайте организации, за кандидатов от "БПП" на выборах в советы 25 городских ОТГ 29 октября проголосовали 34065 избирателей, за кандидатов от "Батькивщины" - 32014 избирателей, Аграрную партию Украины поддержали 21994 избирателей, "Наш Край" - 9996 избирателей, "Самопомич" - 7713 избирателей, "Укроп" - 7086 избирателей.
На выборах в городские советы ОТГ кандидаты могли выдвигаться только от местных организаций политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. "Поэтому избиратели принимали во внимание не только личные качества или программу кандидата, но и учитывали его партийную принадлежность", - отмечают в КИУ.
По оценке организации, кандидатов от "БПП "Солидарность" поддержали почти равномерно во всех областях Украины, где проходили выборы в городских ОТГ. "Похожая ситуация у ВО "Батькивщина". В то же время, Аграрная партия Украины, "Наш Край", "Самопомич" и "Укроп" практически не получили голосов избирателей в около трети областей.
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