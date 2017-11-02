Следствие вплотную приблизилось к лицам, поставившим на поток теракты - Матиос

Организацией ряда громких терактов в Украине занимались специальные центры, созданные на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях Донбасса, и следствие располагает данными лиц, которые координирую деятельность этих центров, заявляет главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Следствие - а все теракты в отношении полковника (руководителя специального резерва Главного управления разведки Минобороны Украины Максима - ИФ) Шаповала, (полковника СБУ Александра - ИФ) Хараберюша и убийства (журналиста Павла - ИФ) Шеремета процессуальное руководство или расследование осуществляют следователи военной прокуратуры и СБУ - мы вплотную приблизились к реальным людям, которые поставили террористические акты на поток", - сказал А.Матиос на брифинге в среду в Киеве.

Руководитель военной прокуратуры отметил, что на территориях Донбасса, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР", действуют специальные центры, которые координируются кадровыми офицерами российских спецслужб.

"Фамилиями и контактными данными этих людей следствие владеет. Специальные центры поставили террористические акты на поток, помощь в исполнении этих актов предоставляло значительное количество граждан, которые проживают на территории нашего государства в разных областях", - пояснил военный прокурор.

"Сейчас идет работа над тем, что бы этих людей задержать", - добавил он.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистская деятельность в Украине и других странах.

1 июля 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве П.Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается. При этом 20 июля 2017 года директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в деле об убийстве П.Шеремета на тот момент процессуальных подозреваемых нет.

31 марта 2017 года неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник УСБУ в Донецкой области А.Хараберюш. От полученных травм и ожогов он погиб на месте. Прокуратура Донецкой области квалифицировала это происшествие как теракт.

31 октября глава СБУ Василий Грицак на брифинге заявил, что спецслужба раскрыла это преступление и задержала в Одессе подозреваемую в его совершении жительницу Донецка Юлию Прасолову. В ходе брифинга было продемонстрировано видео, на котором женщина закладывает взрывчатку в автомобиль полковника СБУ. По его данным, подозреваемая Юлия Прасолова проживала в Донецке и за выполнение работы получила $15 тыс.

"Мы знаем значительно больше, чем можем сказать... Этот человек входит в центр спецоперации под эгидой "МГБ ДНР"... Центр координируется и финансируется спецслужбами РФ", - добавил В.Грицак.

Утром 27 июня 2017 года в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник М.Шаповал, 1978 г.р. Уголовное производство открыто по статье 258 УК Украины (теракт).

