Финансовые новости
- |
- 01.11.17
- |
- 06:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Выводы "Венецианки" по закону об образовании обнародуют ориентировочно 11 декабря
08:45 31.10.2017 |
Вывод Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об образовании" должен быть обнародован ориентировочно 11 декабря.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНИАН.
"Официальные рекомендации будут вынесены на сессии Венецианской комиссии в декабре. Ориентировочно, они должны быть обнародованы 11 декабря", - отметила она.
В то же время Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации Комиссии могут противоречить интересам Украины. "Думаю, такого не произойдет. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств", - подчеркнула министр.
"Мы написали нашу аргументацию к Комиссии, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины", - отметила Гриневич.
Она также отметила, что завтра, 31 октября, проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии. "Мы будем общаться все нюансы, и наши аргументы относительно статьи о языке образования. Я буду готова отвечать на вопросы экспертов", - подчеркнула министр.
Напомним, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Документ предусматривает, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.
В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами данного закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.
26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной через закон "Об образовании".
В конце сентября министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и что стоит за войной НАБУ с Аваковым
|76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования, - НБУ
|Железо Шелкового пути. Как Китай отбирает у России Центральную Азию
|НАБУ и САП задержали сына Авакова по делу о закупках МВД рюкзаков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кто и что стоит за войной НАБУ с Аваковым
|НАБУ и САП задержали сына Авакова по делу о закупках МВД рюкзаков
|Лавров возмутился заявлениями Курта Волкера о миротворцах
|Обострение в АТО: Что кроется за обстрелами Водяного
|В России задержали экс-главу ДУСі Игоря Бакая
|Почему Тимошенко проиграла выборы в объединенных территориальных громадах
Это интересно
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
|Дебют фаблета Oppo F5: экран FHD+, процессор Helio P23 и 20-Мп селфи-камера
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом
|Закон об увеличении штрафа за парковку на местах для инвалидов в 3,7 раза до 1,7 тыс. гривен вступил в силу