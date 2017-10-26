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Волкер заявил, что обсудил с главой МИД Украины роль ООН в реализации минских соглашений
07:54 26.10.2017 |
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и украинский глава МИД Павел Климкин в ходе встречи в среду обсудили возможную роль ООН в урегулировании конфликта в Донбассе.
"Сегодня (в среду - ИФ) состоялась замечательная встреча с Павлом Климкиным, на которой обсуждалось видение Украины того, как ООН может помочь в реализации минских соглашений", - написал К.Волкер в своем микроблоге в "Твиттере".
К.Волкер не сообщил, где прошла данная встреча.
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