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Порошенко заявил о твердой поддержке партнеров по ООН идеи введения миротворцев на Донбасс
12:29 24.10.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о поддержке партнеров по ООН его инициативы о введении миротворцев на Донбасс.
"Хочу заявить, что если в 2015 году, когда я выступил с инициативой о введении группы касок миротворцев на Донбасс для обеспечения устойчивого и надежного мира как первого этапа возвращения украинского суверенитета, никто в это не верил, и, кстати, никто в мире нас тогда не поддержал. Сегодня, когда я недавно вернулся из сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мы имеем твердую поддержку наших партнеров", - сказал президент на заседании Совета регионального развития во вторник в Киеве.
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