Досрочных выборов в Украине не будет, необходимо проводить реформы - Порошенко

Досрочных выборов в стране не будет, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Осталось менее года до начала планового избирательного цикла по избранию президента и Верховной Рады. И как я вам уже говорил девять месяцев назад, никаких досрочных выборов не будет, что мы и обеспечим", - сказал он на заседании Совета регионального развития во вторник в Киеве.

П.Порошенко отметил, что период до выборов необходимо использовать максимально эффективно для внедрения реформ.

"Этот период до вынужденной паузы в реформах следует использовать максимально эффективно", - сказал он.

