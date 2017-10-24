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В Днипре нашли мешок печатей фирм Вилкула и Ко
09:39 24.10.2017 |
В Днипре, разыскивая краденое авто, следователи обнаружили мешок печатей фирм Вилкула и Ко, причастных к миллионным аферам с бюджетными деньгами.
Об этом сообщает сайт Наші гроші.
Пытаясь установить местонахождение разыскиваемого автомобиля, 24 июня этого года следователи провели обыск СТО на улице Сергея Нигояна, 100 в Днипре, обнаружив там автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате обыска автомобиля и помещения СТО изъяли ряд документов, флеш-носителей, банковских карт, более 100 печатей с оттисками наименований различных частных фирм, а также хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области, коммунального предприятия "Аульский водовод".
Так, в постановлении засветились печати с названиями группы компаний, которые фигурировали в истории о выводе бюджетных денег с КП ДОР "Аульский водовод" через уплату роялти.
По материалам того дела, ДочП "Днепромашобогащение" переводило полученные от "Аульского водовода" средства на счета связанных фирм в виде финансовой помощи.
В помещении обыскиваемого СТО обнаружили печати этих фирм - "Регионинвестгрупп", ЧП "Цессия", ООО "Терра консалтинг", ООО "Рантье-Днепр", "Фуд-Сервис Днепр", ООО "Гарт", ООО "Инвестбудпроект", ООО "Финансовая компания "Альянс", ООО "Агора 2007" и тому подобное.
Несколько перечисленных компаний фигурировали в деле о выводе 30 млн грн со счетов коммунального "Днепрводоканал" ("Днипрооптбакалея", "Терра консалтинг", "Рантье-Днепр", "Агроинвест-Украина").
Также следователи изъяли печати с оттисками компаний-нерезидентов. Среди таких - кипрский офшор Jirtelon commercial LTD, на который сегодня зарегистрировано ООО "Сток". Основали же "Сток" ныне несуществующие ООО "ІРВАГНУ" ("Институт рыночных отношений академии горных наук Украины") и ООО "Экономико-правовая фирма "Фінаудит".
По данным Youcontrol, в свое время основателем "Финаудита" был городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул. Он также лично владел долей в "ІРВАГНУ".
Кроме того, в постановлении встречаются названия фирм, связанных с Максимом Романенко, которого в СМИ называют ставленником Александра Вилкула. В частности, торговая биржа "Делипри", зарегистрированная на Александра Новикова и Романа Сорочака. Последний является совладельцем ООО "Апостоловагромаш", которое ранее было зарегистрировано на ООО "Рантье" и упоминаемого Максима Романенко.
Бенефициарами ООО "Рантье" через ООО "Фактор Д" и компанию "Парсифия трейдинг" (Кипр) является Андрей Шумилов и экс-нардеп, владелец KSG Agro Сергей Касьянов. Последний является соратником Александра Вилкула по Партии регионов. Кроме того, интересы Касьянова и Вилкула пересекались по деятельности KSG AGRO, которое ранее было фактически разделено между Виктором Януковичем (Юра Енакиевский - родственник Касьянова Александр Шепелев - Сергей Касьянов) и Ринатом Ахметовым (Александр Вилкул - Дмитрий Шпенов).
В постановлении засветились также фирмы помощников партнера Вилкула - экс-нардепа-регионала Дмитрия Шпенова. Речь идет о Евгении Палие и Дмитрии Манелюке, которые являются соучредителями благотворительного фонда Шпенова "Доброе дело". Манелюк ранее был участником ЧП "Цессия", кроме того, следователи изъяли несколько банковских карт, зарегистрированных на его имя.
Арест имущества произошел в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2016 года по факту незаконного завладения автомобилем Geely EMGrand 8 и подделки печатей и документов. Дело расследует следственное управление прокуратуры Днепропетровской области.
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