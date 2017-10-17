Финансовые новости
- |
- 17.10.17
- |
- 10:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НАБУ и САП задержали владельца предприятия, которое поставляло топливо для Минобороны
19:07 16.10.2017 |
16 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали фактического владельца коммерческого предприятия по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны, сообщает пресс-служба НАБУ.
Лицо задержано в порядке 208 статьи УПК Украины. По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Минобороны совершили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 млн грн.
Задержанному, имя которого пресс-служба не называет, сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч.5 ст.191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.
Как сообщалось, 11 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем чиновникам Минобороны, в том числе и заместителю министра. Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016
13 октября Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста. Такую же меру пресечения суд избрал директору департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимиру Гулевичу.
По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
ТОП-НОВОСТИ
|Для проведения одной биткоин-транзакции расходуется электроэнергия равная месячному потреблению одного дома в Нидерландах
|Митинг Михо: Сможет ли Билецкий отобрать славу у Саакашвили
|Гаага для воинов АТО: Зачем популисты пугают военным трибуналом
|Украина избрана членом Совета ООН по правам человека на 2018-2020
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
|Митинг Михо: Сможет ли Билецкий отобрать славу у Саакашвили
|Гаага для воинов АТО: Зачем популисты пугают военным трибуналом
|Украина избрана членом Совета ООН по правам человека на 2018-2020
|Как антикоррупционер Касько стал защитником коррупционеров
|НАБУ и САП задержали владельца предприятия, которое поставляло топливо для Минобороны
Это интересно
|Hyperloop One переименовали в Virgin Hyperloop One
|LG откроет крупнейший в Европе завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей
|Генеральный директор Samsung объявил об отставке
|Nubia Z17S: смартфон с четырьмя камерами и 8 Гбайт ОЗУ
|Honor WaterPlay Tab – водозащищенный планшет с 10-дюймовым экраном и восьмиядерным процессором
|BMW собирается создать СП с китайской компанией Great Wall Motor, чтобы выпускать электромобили
|Facebook переосмыслит принципы размещения политической рекламы