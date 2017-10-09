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Украину с официальным визитом посетит президент Турции
08:42 09.10.2017 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетит Украину с официальным визитом.
"В рамках визита состоится встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Турции в формате с глазу на глаз, а также шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств", - сообщается на сайте главы украинского государства.
Как ожидается, в ходе контактов стороны будут обсуждать пути углубления взаимодействия на всех стратегических направлениях. По итогам Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Кроме того, у президента Турции запланированы встречи также с главой парламента Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
В пресс-службе Р.Т.Эрдогана также анонсировали подписание различных документов и протоколов по углублению отношений стратегического партнерства обеих стран. Также будут подняты вопросы крымскотатарского народа.
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