Украину с официальным визитом посетит президент Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетит Украину с официальным визитом.

"В рамках визита состоится встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Турции в формате с глазу на глаз, а также шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством глав государств", - сообщается на сайте главы украинского государства.

Как ожидается, в ходе контактов стороны будут обсуждать пути углубления взаимодействия на всех стратегических направлениях. По итогам Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, у президента Турции запланированы встречи также с главой парламента Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В пресс-службе Р.Т.Эрдогана также анонсировали подписание различных документов и протоколов по углублению отношений стратегического партнерства обеих стран. Также будут подняты вопросы крымскотатарского народа.

