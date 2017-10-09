Новый посол США в Москве назвал Украину ключом к улучшению отношений с РФ

Восстановление суверенитета Украины над всей территорией страны стало бы "важным первым шагом" к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией. Об этом заявил новый посол США в РФ Джон Хантсман в Солт-Лейк-Сити вечером в субботу, 7 октября.

По мнению Хантсмана, сейчас связи между США и Россией - "самые сложные в мире", их характеризует "низкий уровень доверия". Своей главной целью на посту посла он считает восстановление отношений Вашингтона и Москвы. "Мы не должны думать, что это произойдет легко или быстро. Но я полагаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем преодолеть кризис и начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов", - добавил Джон Хантсман.

Бывший посол в Сингапуре и Китае

Президент США Дональд Трамп в середине июля выдвинул кандидатуру Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в РФ. 56-летний отец семерых детей на протяжении своей карьеры чередовал бизнес и политику. Он был послом США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, губернатором Юты при Джордже Буше-младшем, послом в КНР при Бараке Обаме, а также работал в совете директоров компаний Chevron, Caterpillar, Ford и Hilton.

В 2012 году Джон Хантсман стал одним из кандидатов в президенты от республиканцев, но вскоре вышел из предвыборной гонки. До недавнего времени он возглавлял экспертно-аналитический центр Atlantic Council.