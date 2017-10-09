Финансовые новости
- |
- 09.10.17
- |
- 19:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Новый посол США в Москве назвал Украину ключом к улучшению отношений с РФ
08:03 09.10.2017 |
Восстановление суверенитета Украины над всей территорией страны стало бы "важным первым шагом" к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией. Об этом заявил новый посол США в РФ Джон Хантсман в Солт-Лейк-Сити вечером в субботу, 7 октября.
По мнению Хантсмана, сейчас связи между США и Россией - "самые сложные в мире", их характеризует "низкий уровень доверия". Своей главной целью на посту посла он считает восстановление отношений Вашингтона и Москвы. "Мы не должны думать, что это произойдет легко или быстро. Но я полагаю, что с доброй волей обеих сторон мы сможем преодолеть кризис и начать эффективную совместную работу по решению нескольких ключевых вопросов", - добавил Джон Хантсман.
Бывший посол в Сингапуре и Китае
Президент США Дональд Трамп в середине июля выдвинул кандидатуру Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в РФ. 56-летний отец семерых детей на протяжении своей карьеры чередовал бизнес и политику. Он был послом США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, губернатором Юты при Джордже Буше-младшем, послом в КНР при Бараке Обаме, а также работал в совете директоров компаний Chevron, Caterpillar, Ford и Hilton.
В 2012 году Джон Хантсман стал одним из кандидатов в президенты от республиканцев, но вскоре вышел из предвыборной гонки. До недавнего времени он возглавлял экспертно-аналитический центр Atlantic Council.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ в портфеле Нацбанка
|Ополченцы в законе. Зачем Путину личная гвардия из боевиков Донбасса
|Луценко: заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ РФ криминальный авторитет Тюрин, бывший гражданский муж Максаковой
|Зачем Украине менять условия торговли с ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Луценко: заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ РФ криминальный авторитет Тюрин, бывший гражданский муж Максаковой
|Украину с официальным визитом посетит президент Турции
|Новый посол США в Москве назвал Украину ключом к улучшению отношений с РФ
|Почему встреча Волкера и Суркова должна расстроить Путина
|В 2020 году в Украине впервые пройдет ПА НАТО, - депутат Рады Фриз
|Что Насалику советует Зюков, сына которого подозревают в продаже угля "ЛНР" в Польшу
Это интересно
|Голосовой помощник Alexa позволяет частично управлять автомобилями Nissan
|Airbus подтверждает намерение в будущем году приступить к летным испытаниям воздушного такси CityAirbus
|В Samsung изобретено рулевое колесо со встроенными дисплеями
|Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов
|Toyota построила спорткар с «механическим» «автоматом»
|Skoda оказалась слишком успешной для Volkswagen
|Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы