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Порошенко обещает внести законопроект об Антикоррупционном суде в Раду, когда будет найден консенсусный вариант
15:02 04.10.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко готов поддержать и внести от своего имени законопроект, предусматривающий создание Антикоррупционного суда, в случае, если будет выработан консенсусный законопроект, имеющий поддержку всего парламента.
"Когда будет найден консенсусный законопроект, не теряя времени - презентовать его мне, подчеркиваю, что должна быть поддержка и властных, и коалиционных, и оппозиционных фракций. И я подчеркиваю, что я готов принять этот проект, совместно с группой завершить его наработку или если я буду полностью согласен поддержать его и внести его от своего имени в украинский парламент как неотложный", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами в Чернигове в среду.
Президент обратился с предложением в парламент о создании рабочей группы, которая бы занялась наработкой такого законопроекта.
"Я хочу обратиться к парламенту с предложением немедленно создать рабочую группу, либо в комитете по вопросам правовой политике, либо при председателе Верховной Рады, либо межфракционную группу. Это компетенция парламента. И как можно быстрее выработать согласованный законопроект, который в состоянии получить поддержку всего состава Верховной Рады", - добавил П.Порошенко.
По его словам, сейчас уже разработаны несколько законопроектов, которые не имеют должной поддержки среди народных избранников.
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