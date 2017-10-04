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Новый Верховный суд заработает уже в нынешнем году - Порошенко
15:00 04.10.2017 |
Обновленный Верховный суд начнет работу уже в 2017 году, считает президент Украины Петр Порошенко.
"Я обращаю внимание тех, кто каждый день разжигает "зраду", что Верховный суд заработает уже в этом году, и, без сомнения, это будет лучший его состав за все годы независимости", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами в среду в Чернигове.
Президент подчеркнул, что конкурс на Верховный суд сейчас находится на финише. "Одновременно все судьи Верховного суда и высших специализированных судов пойдут в отставку. Кто хочет (остаться - ИФ) - на новый, прозрачный конкурс", - сказал П.Порошенко.
"Весь этот конкурс занял практически год. Кому-то кажется это долго - возможно. Но этот год продемонстрировал Украине и всему миру, что Украина способна провести беспрецедентный отбор кандидатов на очень высоком уровне", - отметил он.
Президент добавил, что ему очень приятна высокая оценка европейских экспертов открытости проведения этого конкурса и качество. "Более того, даже предлагается использовать наш опыт для других стран", - сказал глава государства.
По его словам, судьями обновленного Верховного суда впервые станут научные деятели, адвокаты, известные правозащитники.
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