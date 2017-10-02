Высший админсуд признал законным прекращение украинского гражданства экс-депутата Рады Артеменко

Высший административный суд (ВАСУ) признал законным указ Президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер, передают Українські Новини.

"В удовлетворении административного иска...отказать", - объявил он.

Суд постановил полностью отказать Артеменко в удовлетворении иска, в частности, отказался признать незаконным и отменить указ Президента.

Дело ВАСУ рассматривал около 5 месяцев.

Этот решение стало первым среди других дел по обжалованию указов Порошенко о прекращении украинского гражданства бывших чиновников.

Как сообщали Українські Новини, 5 мая Государственная миграционная служба подтвердила, что Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Артеменко, так как он якобы имеет гражданство Канады.

На этом основании 16 мая Рада досрочно лишила его полномочий депутата.

Артеменко заявляет, что его канадское гражданство было аннулировано еще в 2014 году, а лишение украинского гражданства считает наказанием за политические взгляды.

21 февраля прокуратура начала расследование в отношении Артеменко по подозрению в госизмене.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику Президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.