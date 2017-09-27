Сытник: если Специализированный антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал

Директор Национального антикоррупционной бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает обманом инициативу создания Антикоррупционных палат и подчеркивает важность создания Специализированного антикоррупционного суда, как необходимого элемента антикоррупционной реформы в Украине.

В среду в Киеве в ходе экспертной дискуссии на тему антикоррупционных рисков в судебной системе А.Сытник выразил убеждение, что в Украине необходимо создание антикоррупционного суда, как специализированного суда для отдельной категории дел, а в Верховном суде Украины должна быть создана Антикоррупционная палата, как кассационная инстанция.

"Важно создание именно первой инстанции, потому что первая инстанция решает, есть ли доказательства для вынесения обвинительного приговора", - подчеркнул директор НАБУ.

Он отметил, что в этом по сути нет ничего нового, поскольку в Украине уже функционируют специализированные суды. "Мы видим, что рассмотрение таких дел (по коррупции - ИФ) связано с особым давлением на судей, с особыми условиями рассмотрения этих дел", - отметил А.Сытник, добавив, что "создание такого (Специализированного антикоррупционного - ИФ) суда в первую очередь убирает объективные причины, которые мешают рассмотрению дел, которые мы уже передали в суд".

Комментируя заявления о возможности создания антикоррупционных палат вместо такого суда, директор НАБУ сказал: "Появляется такой вариант создания палат, - это очень циничный обман, который фактически не только не улучшит, но и ухудшит ситуацию, потому что государство признало, что необходимо проводить судебную реформу... а предлагается из тех судей, которые сейчас работают... создать специализированные палаты".

По его словам, инициатива создания Антикоррупционных палат в районных и апелляционных судах выглядит "циничной спекуляцией", так как потребует около двух тысяч антикоррупционных судей.

Директор НАБУ пояснил, что единственный конституционный формат создания Антикоррупционной палаты - только в кассационной инстанции.

"Предлагается создание отдельной ветви специализированных судов и все... если этот суд не будет создан... в 2018 году, то, по моему убеждению, вся антикоррупционная реформа обречена на провал, потому что все аресты, задержания и решения в виде направления дел в суд... не устраивают ни общество, ни наших стратегических международных партнёров", - подытожил А.Сытник.

В этом контексте он выразил убеждение, что сейчас "самый удачный момент, чтобы администрация президента внесла этот законопроект в парламент... И парламент должен доказать наличие у него политической воли, чтобы завершить антикоррупционных реформу, которая так удачно начиналась, но тормозится с связи с тем, что сейчас просто банально нет судебной инстанции, которая способна поставить точку в резонансных делах".

