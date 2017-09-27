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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Апелляционный суд отменил арест квартиры и дома Насалика

14:35 27.09.2017 |

Политика

 

Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и жилого дома министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу Насалика и отменил решение суда первой инстанции.

Коллегия судей считает, что решение Печерского районного суда Киева об обеспечении иска бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского вынесено с нарушением норм процессуального права и является преждевременным.

Как сообщали Українські Новини, 26 июля Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом Насалика по ходатайству Дыминского.

Дыминский просит суд взыскать с Насалика 1,9 млн долларов долга и 4,3 млн гривен процентов годовых по договору займа.
По материалам: Українські Новини
 

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