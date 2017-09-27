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Апелляционный суд отменил арест квартиры и дома Насалика
14:35 27.09.2017 |
Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и жилого дома министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.
Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.
Суд удовлетворил апелляционную жалобу Насалика и отменил решение суда первой инстанции.
Коллегия судей считает, что решение Печерского районного суда Киева об обеспечении иска бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского вынесено с нарушением норм процессуального права и является преждевременным.
Как сообщали Українські Новини, 26 июля Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом Насалика по ходатайству Дыминского.
Дыминский просит суд взыскать с Насалика 1,9 млн долларов долга и 4,3 млн гривен процентов годовых по договору займа.
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