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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курт Волкер: Россия демонстрирует желание начать переговоры по Донбассу

 

Предложение России о возможности отправки миротворцев ООН в Украину демонстрирует, что Кремль заинтересован в переговорах по урегулированию трехлетнего конфликта. Об этом в интервью с руководителем украинской службы «Голоса Америки» Мирославой Гонгадзе заявил специальный посланник Соединенных Штатов в Украине Курт Волкер.

«Я считаю, что Россия не предложила бы ничего, если бы не была готова к переговорам по этому поводу», - сказал Волкер. - «Они ничего не делали по этому поводу в течение трех лет. Россия ранее не предлагала миротворческие силы. Еще пару недель назад в Москве говорили, что они никогда не захотят видеть миротворцев ООН в Украине. Так что тот факт, что они открыли этот разговор, для меня, является признаком того, что они готовы обсудить это».

В начале этого месяца Россия предложила в ООН разместить миротворцев вдоль линии конфликта на востоке Украины, но не вдоль российско-украинской границы, где вооружение и бойцы имеют возможность свободно передвигаться. Волкер назвал это предложение «очень узкой концепцией», которая привела бы к дальнейшему разделению страны.

«Это ни для кого неприемлемо и не восстанавливает территориальную целостность», - сказал он. «С другой стороны, если мы сможем разместить миротворческие силы и построить на этом схему, охватывающую всю оспариваемую территорию, где находится тяжелое оружие и концепцию, подразумевающую контроль украинско-российскую границы с украинской стороны - то тогда есть будущее».

«Это та сфера, где оба правительства сейчас видят, можно ли расширить эту схему в ту, которая будет по-настоящему важной и полезной», - добавил он.

Растущие затраты России

Расходы России на поддержание конфликта в Украине только выросли. В то же время выгода, на которую рассчитывали в Кремле, была не очень большой, сказал Курт Волкер. Россия потеряла влияние в Украине, в то время как западная поддержка Киева возросла наряду с санкциями против Москвы.

«Таким образом, по всем этим причинам затраты растут. Даже финансовые издержки для поддержания Донбасса, и в Кремле ничего не получают взамен. Таким образом, это, по крайней мере, открывает дверь для размышлений: возможно Россия хотела бы попробовать что-то другое», - отметил Волкер.

«В конечном счете, я думаю, что это действительно сводится к принятию решений в России», - добавил он. «Действительно ли они хотят разрешить кризис в Украине, вывести свои войска и восстановить территориальную целостность Украины, или нет? Если они захотят «окопаться» и создать еще одну Абхазию, они могут это сделать, но это очень дорогостоящее предложение для России ».

В 2015 году в Минске было подписано мирное соглашение между Россией, Украиной, Германией и Францией. Оно не было успешным, поскольку Киев и Москва обвиняют друг друга в том, что они не следуют плану. «Проблема с Минским соглашением заключается в том, что он стал замкнутым кругом, который никуда не годится», - сказал Волкер. «Россияне говорят «нет», Украине нужно сделать политические шаги». Украина говорит, что она не может этого сделать, поскольку не может даже получить доступ к территории. И как же мы можем пойти в Верховную Раду и проголосовать, если за три года ничего не было сделано для прекращения огня». Курт Волкер считает, что роль США заключается в том, чтобы Минск заработал.

«Если мы сможем выйти на более высокий стратегический уровень принятия решений с Россией и, честно говоря, с нашими европейскими партнерами и с Украиной, то, имея политическую волю, Минск станет прекрасным средством для имплементации» - сказал он.
 

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