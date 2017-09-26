Финансовые новости
- |
- 26.09.17
- |
- 16:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курт Волкер: Россия демонстрирует желание начать переговоры по Донбассу
16:01 26.09.2017 |
Предложение России о возможности отправки миротворцев ООН в Украину демонстрирует, что Кремль заинтересован в переговорах по урегулированию трехлетнего конфликта. Об этом в интервью с руководителем украинской службы «Голоса Америки» Мирославой Гонгадзе заявил специальный посланник Соединенных Штатов в Украине Курт Волкер.
«Я считаю, что Россия не предложила бы ничего, если бы не была готова к переговорам по этому поводу», - сказал Волкер. - «Они ничего не делали по этому поводу в течение трех лет. Россия ранее не предлагала миротворческие силы. Еще пару недель назад в Москве говорили, что они никогда не захотят видеть миротворцев ООН в Украине. Так что тот факт, что они открыли этот разговор, для меня, является признаком того, что они готовы обсудить это».
В начале этого месяца Россия предложила в ООН разместить миротворцев вдоль линии конфликта на востоке Украины, но не вдоль российско-украинской границы, где вооружение и бойцы имеют возможность свободно передвигаться. Волкер назвал это предложение «очень узкой концепцией», которая привела бы к дальнейшему разделению страны.
«Это ни для кого неприемлемо и не восстанавливает территориальную целостность», - сказал он. «С другой стороны, если мы сможем разместить миротворческие силы и построить на этом схему, охватывающую всю оспариваемую территорию, где находится тяжелое оружие и концепцию, подразумевающую контроль украинско-российскую границы с украинской стороны - то тогда есть будущее».
«Это та сфера, где оба правительства сейчас видят, можно ли расширить эту схему в ту, которая будет по-настоящему важной и полезной», - добавил он.
Растущие затраты России
Расходы России на поддержание конфликта в Украине только выросли. В то же время выгода, на которую рассчитывали в Кремле, была не очень большой, сказал Курт Волкер. Россия потеряла влияние в Украине, в то время как западная поддержка Киева возросла наряду с санкциями против Москвы.
«Таким образом, по всем этим причинам затраты растут. Даже финансовые издержки для поддержания Донбасса, и в Кремле ничего не получают взамен. Таким образом, это, по крайней мере, открывает дверь для размышлений: возможно Россия хотела бы попробовать что-то другое», - отметил Волкер.
«В конечном счете, я думаю, что это действительно сводится к принятию решений в России», - добавил он. «Действительно ли они хотят разрешить кризис в Украине, вывести свои войска и восстановить территориальную целостность Украины, или нет? Если они захотят «окопаться» и создать еще одну Абхазию, они могут это сделать, но это очень дорогостоящее предложение для России ».
В 2015 году в Минске было подписано мирное соглашение между Россией, Украиной, Германией и Францией. Оно не было успешным, поскольку Киев и Москва обвиняют друг друга в том, что они не следуют плану. «Проблема с Минским соглашением заключается в том, что он стал замкнутым кругом, который никуда не годится», - сказал Волкер. «Россияне говорят «нет», Украине нужно сделать политические шаги». Украина говорит, что она не может этого сделать, поскольку не может даже получить доступ к территории. И как же мы можем пойти в Верховную Раду и проголосовать, если за три года ничего не было сделано для прекращения огня». Курт Волкер считает, что роль США заключается в том, чтобы Минск заработал.
«Если мы сможем выйти на более высокий стратегический уровень принятия решений с Россией и, честно говоря, с нашими европейскими партнерами и с Украиной, то, имея политическую волю, Минск станет прекрасным средством для имплементации» - сказал он.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Никому не нужная держава. Кто первым объявит войну независимому Курдистану
|Как Владимир Гройсман и Андрей Коболев воюют за "Нафтогаз"
|Банкам запретили насчитывать свою процентную ставку по кредитным долгам
|Зачем боевики "заливают бетоном" село Долгое под Луганском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курт Волкер: Россия демонстрирует желание начать переговоры по Донбассу
|Чунга-Чанга Кремля. Как пранкеры обломали зубы о Курта Волкера
|Зачем боевики "заливают бетоном" село Долгое под Луганском
|Dragon Capital купила ТРК "Радио-Эра"
|Глава НБУ будет оставаться в неоплачиваемом отпуске до утверждения ее отставки - пресс-служба центробанка
|Политический лизинг: Почему Саакашвили стал паразитом
Это интересно
|Новый электробус преодолевает 30 км после 10-минутной зарядки
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США подверглась хакерской атаке
|CFTC обвинила нью-йоркскую компанию в создании пирамиды, основанной на биткойнах
|Лондонский супермаркет тестирует технологию оплаты товаров посредством венозного сканера
|Pimax представила первую гарнитуру VR разрешением 8К с углом обзора 200°
|В США людям вживят прямо в мозг чип для восстановления зрения
|Ford внедрил смешанную реальность в разработку машин