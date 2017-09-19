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Когда в "Свободе" сообщат, что Тягнибок уже "голый"
09:41 19.09.2017 |
На выходных состоялся съезд ВО "Свобода", на котором произошла "сенсация": Олега Тягнибока в очередной раз переизбрали на посту лидера партии. Будто могло быть как-то иначе. На самом деле, сложно представить, что должно случиться, чтобы там решили-таки отстранить от руля "капитана" Тягнибока, который на протяжении последних нескольких лет целенаправленно ведет "корабль" в электоральную пропасть. Впрочем, абсолютно ожидаемое решение съезда, похоже, вызвало у "вождя" головокружение от успехов, и сподвигло его выдать нагора несколько заявлений. Традиционно популистских и абсолютно "затхлых"...
На самом деле, было довольно забавно слушать спич про антиолигархический курс "Свободы", произнесенный Тягнибоком. "Коммунисты тоже думали, что они вечные. Сегодня коммунисты на свалке истории. На очереди - олигархи. Так же, как мы обезвредили в Украине коммунистов, будет ликвидировано и порождение коммуно-комсомольской номенклатуры - олигархия", - заявил Тягнибок. Учитывая тот факт, что главного спонсора "Свободы", члена экономического совета партии Игоря Кривецкого во Львове называют одним из крупнейших олигархов Галичины, а сама партия, если верить СМИ, в течение своей более чем двадцатилетней истории сотрудничала с разнообразными представителями финансовой и политической "элиты" страны, подобное заявление Тягнибока означает лишь одно: ему больше нечего сказать.
Позже на одном из центральных сайтов появился блог Тягнибока, где тот решил высказаться на одну "вечную" тему: об освобождении оккупированных территорий. Тягнибок опубликовал целый раздел принятой на съезде "Программы защиты Украинцев", где традиционно раскритиковал "Минские соглашения". Впрочем, приведенные им способы возвращения Донбасса и Крыма лишь продемонстрировали полное проявление кризиса жанра.
Как "свежо" звучит предложение "принять все возможные меры для скорейшего и неотвратимого возвращения временно оккупированных Россией территорий". Для этого предлагается... разработать военный план освобождения Крымского полуострова и Донбасса от оккупантов и "немедленно начать реализацию его разведывательно-диверсионной, экономической и информационной составляющей". Интересно, что на подготовке военного плана вся агрессия у Тягнибока и заканчивается: в документе нет ни слова о времени наступления и последствиях такой самоубийственной операции. Все другие идеи - о блокаде оккупированных территорий, привлечении к уголовной ответственности предателей - выглядят калькой с предыдущих выступлений.
Все это кажется очень грустным. Тем более, что следующий, пусть и гипотетический, шанс все же убрать Тягнибока появится не скоро. Следующий съезд "Свободы", на котором будут переизбирать председателя партии, состоится ровно через два года: то есть уже после президентских выборов-2019, на которых Тягнибок традиционно будет выдвигать свою кандидатуру.
Уже сейчас становится очевидным, что Тягнибок изжил себя как топ-политик. Поэтому очень вероятно, что именно провал президентских выборов (а есть все основания считать, что больше 3-4% Олег Ярославович не наберет), все же станет катализатором для его отправки на пенсию. Потому что иначе шансов на будущее у "Свободы" как реальной политсилы, у которой до сих пор сохранились функционирующие местные ячейки, нет и быть не может...
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