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The Guardian: Коломойский стал гражданином Кипра в обмен на инвестиции
09:02 19.09.2017 |
Украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также Константин Григоришин и Константин Стеценко получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в эту страну. Об этом пишет The Guardian.
Ранее это же издание сообщало, что власти Кипра за последние четыре года заработали более €4 млрд на продаже гражданства по неоднозначной схеме золотой визы. Среди таких "граждан ЕС" есть и российские олигархи, и обвиняемые в коррупции граждане Украины.
Только в прошлом году гражданство Кипра по золотой визе получили 400 человек.
Конкретных фамилий The Guardian в этом материале не называл, но указывал, что с списке есть, в том числе, экс-депутат Госдумы РФ и основатели "крупнейшего коммерческого банка Украины".
Теперь же издание пишет, что гражданство получил бывший депутат Госдумы и владелец группы Синтез Леонид Лебедев.
Что касается украинцев в списке, то, по словам адвоката Боголюбова, тот получил гражданство Кипра в 2010 году "в обмен на значительные инвестиции в эту страну (через определенные компании) и в полном соответствии с требованиями законодательства на тот момент".
Издание напоминает также, что Коломойского и Боголюбова обвиняют в незаконном выведении из ПриватБанка 4,2 млрд фунтов. Адвокат Боголюбова заявляет, что эти обвинения беспочвенны и что его клиент подал в суд на украинские власти за национализацию ПриватБанка.
Представитель Игоря Коломойского сообщил, что тот получил паспорт Кипра, "учитывая его значительные инвестиции в эту страну", и что Коломойский также подал иски к Украине по делу ПриватБанка.
Константин Стеценко является управляющим партнером Invest Capital Ukraine. Он же должен был консультировать президента Петра Порошенко по вопросам продажи Roshen. Представитель ICU сообщил изданию, что у группы есть бизнес на Кипре и что гражданство Стеценко, которое он получил в этом году, - полезное дополнение в данной ситуации.
Константин Григоришин отказался комментировать информацию о том, что он получил гражданство Кипра в 2010 году.
С 2013 года кипрское гражданство без дополнительных тестов и экзаменов могут получить лица, которые инвестируют не менее €2 млн в недвижимость или €2,5 млн в ценные бумаги или кипрские компании. Продлевать паспорт Кипра можно, появившись на острове раз в семь лет.
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